L'Inter ha un problema con i finali di partita: negli ultimi 15' ha perso 9 punti e incassato 10 goal

L'1-1 di Napoli conferma il preoccupante trend: i nerazzurri si confermano vulnerabili nei segmenti finali. Solo Parma e Venezia han fatto peggio.

Allo Stadio 'Maradona' l'Inter, proprio sul più bello, ha visto sfumare la possibilità di allungare in vetta alla classifica proprio a discapito del Napoli.

I nerazzurri, avanti 1-0 fino all'87' grazie alla punizione capolavoro di Dimarco, stavano già pregustando il +4 in classifica che, a undici giornate dal termine, avrebbe sicuramente dato un segnale molto forte in chiave tricolore, ma la rete di Billing, in chiusura di gara, ha ristabilito l'equilibrio e, di fatto, ha tenuto ancora aperto il discorso Scudetto.

La rete del centrocampista danese, prelevato dal Bournemouth nel mercato di gennaio, ha messo in evidenza ancora una volta un aspetto sul quale l'Inter ha dimostrato sin qui di essere piuttosto carente, ovvero i finali di partita, doove la squadra di Inzaghi si è spesso disunita perdendo opportunità importanti e soprattutto punti.