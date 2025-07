L'Inter fissa il budget per il mercato: Ederson e Leoni le priorità di Chivu, le cessioni strategiche per il tesoretto

La dirigenza nerazzurra pronta a investire sul mercato: Calhanoglu può partire, Bisseck finanzia Leoni. In uscita anche Asllani, Stankovic e Taremi.

L’Inter è entrata nel vivo del mercato estivo con una strategia chiara: rafforzare centrocampo e difesa con due obiettivi dichiarati, Ederson dell’Atalanta e Giovanni Leoni del Parma.

La possibilità di arrivare ai due talenti dipende però dalle cessioni già programmate, in particolare quelle di Hakan Calhanoglu e Yann Bisseck, oltre a un gruppo di giocatori considerati fuori dal progetto tecnico.

Il club nerazzurro, forte di una situazione economica favorevole e con un business plan che prevede fino a 100 milioni di saldo negativo tra entrate e uscite, si prepara a investire in modo deciso, come non accadeva dalla stagione 2019/2020.

Nel summit in sede tra l’allenatore Cristian Chivu e la dirigenza, durato quasi due ore, è stato definito il piano d’azione, che lega ogni nuovo ingresso a un’uscita, sia per motivi economici sia per esigenze numeriche.