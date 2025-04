L'Inter fa visita alla 'bestia nera' Bologna: solo 2 vittorie negli ultimi 7 confronti con i rossoblù

Bologna vs Inter

Dall'errore di Radu costato lo Scudetto nel 2022 all'eliminazione dalla Coppa Italia: i rossoblù si sono rivelati un avversario indigesto.

Archiviato il capitolo Champions League, con la seconda semifinale centrata negli ultimi tre anni, l'Inter torna a focalizzarsi sull'obiettivo Scudetto con la chiara intenzione di consolidare il primo posto e di respingere gli assalti del Napoli di Conte, distante tre punti e impegnato nel prossimo turno sul campo del Monza fanalino di coda del campionato.

Nel cuore di un vero e proprio ciclo di ferro, la squadra di Simone Inzaghi è attesa alla delicata e complicata trasferta sul campo del Bologna, con i rossoblù in piena corsa per un posto in Champions, a -2 dal quel quarto posto sfuggito dalle mani dei felsinei proprio dopo l'ultimo turno di campionato.

Per l'Inter, dunque, quello del Dall'Ara sarà un esame dall'alto coefficiente di difficoltà: la formazione guidata da Vincenzo Italiano, infatti, si sta riconfermando tra le migliori del campionato di Serie A e negli ultimi anni è riuscita anche a cucirsi addosso l'etichetta di autentica 'bestia nera' proprio dei campioni d'Italia in carica.