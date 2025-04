L'Inter dovrà battere anche la storia: sempre sconfitta a San Siro dal Bayern Monaco

I precedenti a San Siro tra Inter e Bayern non sorridono ai nerazzurri: trend da invertire per non correre rischi e volare in semifinale.

Il blitz dell'andata in terra tedesca autorizza i tifosi dell'Inter ad avere ottime sensazioni in vista del ritorno dei quarti di Champions League, che vedrà i campioni d'Italia impegnati contro il Bayern Monaco. L'1-2 andato in scena all'Allianz Arena è un risultato preziosissimo, che pone i nerazzurri in una posizione di vantaggio nella prossima sfida: una positività che però cozza tremendamente con quella che è la storia dei confronti tra questi due club a San Siro. I precedenti casalinghi al cospetto dei bavaresi sono infatti tutt'altro che rassicuranti: un ruolino da incubo, che obbligherà l'Inter a invertire il trend per evitare lo scenario di un'eliminazione che farebbe definivamente sfumare il sogno di un secondo 'Triplete' dopo quello del 2010.