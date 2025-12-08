L'Inter direttamente agli ottavi se batte il Liverpool? Quanti punti mancano ai nerazzurri per evitare i playoff

L'Inter di Cristian Chivu arriva al big match casalingo contro il Liverpool in grande fiducia dopo il grande successo ottenuto con il Como pochi giorni fa. Ma non solo, in generale per il percorso europeo fatto fino ad ora.

Prima della sconfitta contro l'Atletico Madrid all'ultimo minuto e sfortunata, i nerazzurri avevano avuto un percorso perfetto con quattro vittorie nelle prime quattro giornate.

Una situazione che permette all'Inter di guardare solamente all'obiettivo di classificarsi tra le prime 8 della prima fase a girone unico considerando che l'accesso ai playoff è già praticamente garantito.