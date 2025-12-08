Pubblicità
Lautaro Martinez Nicolo Barella Inter Como
Andrea Ajello

L'Inter direttamente agli ottavi se batte il Liverpool? Quanti punti mancano ai nerazzurri per evitare i playoff

L'Inter vuole mettere al sicuro il posto tra le prime 8 in Champions League che significherebbe passaggio diretto agli ottavi di finale. Contro il Liverpool può essere una partita determinante.

L'Inter di Cristian Chivu arriva al big match casalingo contro il Liverpool in grande fiducia dopo il grande successo ottenuto con il Como pochi giorni fa. Ma non solo, in generale per il percorso europeo fatto fino ad ora. 

Prima della sconfitta contro l'Atletico Madrid all'ultimo minuto e sfortunata, i nerazzurri avevano avuto un percorso perfetto con quattro vittorie nelle prime quattro giornate. 

Una situazione che permette all'Inter di guardare solamente all'obiettivo di classificarsi tra le prime 8 della prima fase a girone unico considerando che l'accesso ai playoff è già praticamente garantito. 

  • LA SITUAZIONE DELL'INTER IN CHAMPIONS LEAGUE

    L'Inter come nella passata stagione si trova nelle prime posizioni del maxi girone di Champions League. Al momento i nerazzurri hanno conquistato 12 punti in cinque partite, con quattro vittorie ed una sconfitta. 

    Meglio ha fatto solamente l'Arsenal che è a punteggio pieno. L'Inter si trova nel gruppo delle seconde insieme a grandi club come PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. 

    Una situazione che vede i nerazzurri ampiamente dentro le prime 8 posizioni anche se non basterà ovviamente per rimanerci al termine delle 8 giornate. 

  • INTER-LIVERPOOL NON DECISIVA ANOCRA

    L'Inter vuole riprendere subito il cammino in Europa dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid e avrà di fronte un Liverpool in grande difficoltà. La gara contro i Reds può essere determinante ma non ancora decisiva.

    Questo perché anche in caso di vittoria, i nerazzurri con 15 punti non sarebbero sicuri di qualificarsi tra le prime 8 in classifica. Quel punteggio infatti potrebbe anche non bastare. 

    Un successo però avvicinerebbe e non poco Chivu a raggiungere l'obiettivo.

  • QUANTI PUNTI SERVONO ALL'INTER PER QUALIFICARSI AGLI OTTAVI?

    A tre gare dalla fine della prima fase di Champions, è ancora impossibile dire con certezza la soglia minima di punti necessaria per entrare tra le prime 8 posizioni e quindi qualificarsi agli ottavi senza passare dal turno dei playoff.

    Nella passata stagione ne servirono 16. Probabile che anche in questa edizione la quota punti sarà quella. L'Inter quindi avrebbe bisogno di fare quattro punti nelle prossime tre sfide, con più la qualificazione diretta sarebbe certa, con meno invece rischierebbe. 

  • IL CALENDARIO DELL'INTER

    Il percorso dell'Inter comunque sarà complicato da qui alla fine. I nerazzurri infatti oltre ad ospitare il Liverpool giocheranno contro l'Arsenal, sempre in casa e poi chiuderanno in trasferta contro il Borussia Dortmund, che potrebbe ancora giocarsi l'accesso diretto agli ottavi. 

    • 6° giornata: Inter-Liverpool (9 dicembre)
    • 7° giornata: Inter-Arsenal (20 gennaio)
    • 8° giornata: Borussia Dortmund-Inter (28 gennaio)
