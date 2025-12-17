L'Inter di nuovo in Supercoppa: a Riad per cancellare l'inizio delle delusioni e chiudere il 2025 con un trofeo

Undici mesi dopo, l'Inter si ritrova allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, Arabia Saudita. È di nuovo tempo di Supercoppa Italia per i nerazzurri, nel frattempo passati da Simone Inzaghi a Chivu e con lo stesso obiettivo di inizo anno: vincere tutti i trofei in palio. La speranza, per la società meneghina, è che l'attuale torneo a cui partecipano anche Bologna, la prima avversaria, nonchè Napoli e Milan, possa essere il via per una via opposta rispetto a inizio anno.

La sconfitta rimediata nel Derby contro il Milan, appena affidato a Conceicao e vincitore contro i pronostici, fu infatti la prima grande delusione del 2025, alla quale seguirono quelle di campionato, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club, quest'ultima comunque ben diversa rispetto agli altri tornei disputati nel corso della primavera.

Il 2025 dagli zero titoli può essere cancellato dalla Supercoppa Italiana, così da cambiare il corso della storia e guardare con maggiore fiducia alla seconda parte di stagione calcistica, avendo una partenza nella stagione dei trofei all'opposto rispetto al 2024/2025.