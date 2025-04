L'Inter blinda Francesco Pio Esposito, ufficiale il rinnovo: futuro a tinte nerazzurre, il piano di Marotta e Inzaghi

I nerazzurri hanno annunciato il prolungamento fino al 2030: stagione top con Spezia e Italia U21, è il profilo giusto per le linee guida di Oaktree.

Francesco Pio Esposito e l’Inter proseguiranno insieme fino al 2030. Ora è ufficiale: il giovane attaccante campano ha firmato il rinnovo di contratto con i nerazzurri, suggellando un legame che si rafforza dopo un'annata da protagonista.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento, che include un ingaggio superiore al milione di euro annuo.

Un'ulteriore conferma della fiducia riposta nel classe 2005, autore di una stagione esaltante allo Spezia e già riferimento dell’Under 21 italiana, da parte del club di viale della Liberazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Il rinnovo del contratto apre nuovi scenari per quanto riguarda Francesco Pio Esposito, che potrebbe entrare a far parte della rosa dell'Inter già nella prossima stagione, in quello nuovo corso nerazzurro che punta sui giovani dettato dalle linee guida di Oaktree.