L'Inter accoglie Luis Henrique: il nuovo esterno nerazzurro è arrivato a Milano

Luis Henrique, nuovo rinforzo arrivato dal Marsiglia, è atterrato a Malpensa: "Un sogno, pronto per il Mondiale per Club".

A due giorni dalla batosta europea il morale è ancora a terra in casa Inter, dove però iniziano a vedersi i primi frutti del mercato: Luis Henrique è pronto a dare il via alla sua avventura in nerazzurro.

Il brasiliano sarà regolarmente aggregato alla squadra per il Mondiale per Club statunitense, risultando così a disposizione per l'esordio nel torneo contro i messicani del Monterrey.

L'ormai ex Marsiglia ha mosso i primi passi sul suolo italiano, in attesa dell'annuncio che renderà ufficiale l'intera operazione.