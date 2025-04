L'insolito trasferimento di Vojvoda, tutto è nato all'intervallo di Torino-Como: "Fabregas è venuto da me"

Il terzino dei lariani svela un retroscena sul trasferimento andato in scena a gennaio: la trattativa è iniziata nel bel mezzo di una partita.

Mergim Vojvoda ci ha messo un po' a prendersi il posto da titolare al Como, ma solo perché è arrivato infortunato durante il mercato di gennaio. Poi, quasi inevitabilmente, è entrato a far parte dell'undici tipo di Cesc Fabregas.

Perché "quasi inevitabilmente"? Innanzitutto per il valore e per la capacità di adattamento del jolly kosovaro, che al Torino ha ricoperto mille e mille ruoli tra difesa e centrocampo. E poi per la stima che Fabregas nutriva già da tempo nei suoi confronti.

Stima che il tecnico spagnolo ha confessato apertamente a Vojvoda non tanto tramite una telefonata, quanto... durante una partita, all'intervallo tra il primo e il secondo tempo di Torino-Como. La trattativa tra i due club, in pratica, è nata così.