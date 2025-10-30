Pubblicità
Nemanja Gudelj SivigliaGetty Images
Stefano Silvestri

L'innovativa fascia indossata da Nemanja Gudelj: riduce fino al 93% la possibilità di commozioni cerebrali

Il serbo l'ha indossata nelle ultime due partite del Siviglia, contro Real Sociedad e Toledo: "Mentre tu guardavi il Clasico, il calcio cambiava per sempre".

"Mentre tu stavi guardando il Ciasico, il calcio è cambiato per sempre". Solo che il protagonista di tale cambiamento storico non è stato Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Kylian Mbappé: è stato Nemanja Gudelj.

Il serbo, da anni centrocampista del Siviglia, è diventato il primo calciatore del mondo a indossare una fascia protettiva in testa. Una fascia che ha come scopo quello di ridurre le commozioni cerebrali, potenzialmente comuni in caso di scontro aereo o di ricadute a terra.

Gudelj ha indossato la fascia nelle ultime due partite giocate dal Siviglia, prima in campionato e poi in Copa del Rey.

  • LA FASCIA

    La fascia in questione si chiama Proteckthor. Ed è stata pensata, appunto, per evitare le possibili conseguenze anche a lungo termine degli impatti che la testa di un calciatore può subire durante il corso di una carriera.

    Gudelj è diventato il primo calciatore professionista a indossarla. Lo ha fatto due volte: mercoledì sera nella gara vinta 4-1 contro il Toledo in Copa del Rey, ma prima ancora nel fine settimana contro la Real Sociedad, partita persa per 2-1 nella quale proprio lui è però andato a segno.

  • RIDUCE LE COMMOZIONI CEREBRALI

    Proteckthor non si pone come obiettivo quello di eliminare completamente la possibilità di commozioni cerebrali durante una partita, ma quasi: la fascia indossata dai calciatori riduce tale scenario del 93%.

    Costruita con materiali ultraresistenti, come spiega ABC, Proteckthor è imbottita in modo da sopportare qualsiasi impatto.

  • "IL CALCIO È CAMBIATO PER SEMPRE"

    Sui social, l'azienda produttrice di Proteckthor ha salutato la novità in pompa magna:

    "Mentre guardavi il Clasico, il calcio è cambiato per sempre.

    Nemanja Gudelj, giocatore del Siviglia, è diventato il primo calciatore della Liga a giocare una partita ufficiale con Proteckthor, la fascia protettiva che sta ridefinendo il modo di giocare e di proteggere la testa.

    Un'innovazione che non solo protegge la tua salute, ma anche le tue prestazioni: la tua concentrazione, la tua agilità mentale, la tua sicurezza a ogni tiro.

    E forse non te ne sei ancora reso conto, ma quello che indossa in testa potrebbe cambiare il calcio per sempre.

    Non ti stiamo chiedendo di parlarne. Ti stiamo chiedendo di parlare di questo".

  • SODDISFA I CRITERI FIFA

    A progettare Proteckthor sono state l'Università di Saragozza, l'Impact Laboratory e il centro tecnologico CETEM. Come spiega ABC, inoltre, la fascia "soddisfa i criteri FIFA per l'uso professionale, motivo per cui Gudelj ha potuto indossarlo per la prima volta in una partita della Liga".

