L'innovativa fascia indossata da Nemanja Gudelj: riduce fino al 93% la possibilità di commozioni cerebrali

"Mentre tu stavi guardando il Ciasico, il calcio è cambiato per sempre". Solo che il protagonista di tale cambiamento storico non è stato Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Kylian Mbappé: è stato Nemanja Gudelj.

Il serbo, da anni centrocampista del Siviglia, è diventato il primo calciatore del mondo a indossare una fascia protettiva in testa. Una fascia che ha come scopo quello di ridurre le commozioni cerebrali, potenzialmente comuni in caso di scontro aereo o di ricadute a terra.

Gudelj ha indossato la fascia nelle ultime due partite giocate dal Siviglia, prima in campionato e poi in Copa del Rey.