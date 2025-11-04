L'infortunio, il contratto in scadenza e i dubbi sul rinnovo: quale sarà il futuro di Dybala?

Sul valore tecnico di Dybala e sul suo peso specifico all'interno della squadra, invece, dubbi non ce ne sono mai stati.

Sono centoventidue le presenze complessive dell'argentino con la maglia giallorossa. Dybala ha segnato 44 goal e fornito ben 23 assist ai compagni. Ovvio quindi che prima di rinunciare a un giocatore di questo livello alla Roma vogliano pensarci bene.

In ogni caso l'eventuale erede di Dybala sarebbe già in casa e stiamo parlando di Matias Soulé. Cosa che permetterebbe ai giallorossi, eventualmente, di investire in un altro ruolo magari acquistando un numero 9 di primo livello.