L'infortunio, il contratto in scadenza e i dubbi sul rinnovo: quale sarà il futuro di Dybala?

Paulo Dybala si è fermato, di nuovo. Lo stop anche stavolta è di natura muscolare e lo terrà fuori alcune settimane.
Un bel problema per Gian Piero Gasperini, che intorno alla classe della Joya stava cercando di (ri)costruire l'attacco giallorosso.
Ferguson d'altronde non si sblocca, Dovbyk segna col contagocce e così l'allenatore puntava su Dybala per risolvere il problema del goal.
Il tutto nonostante ad oggi il futuro dell'argentino alla Roma sia tutt'altro che certo. E non solo per via del contratto in scadenza.