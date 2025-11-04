Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dybala HD GOAL
Lelio Donato

L'infortunio, il contratto in scadenza e i dubbi sul rinnovo: quale sarà il futuro di Dybala?

Paulo Dybala continua a soffrire per i frequenti infortuni muscolari ma la sua qualità è ancora imprescindibile nella Roma di Gasperini. Ora i giallorossi devono decidere se rinnovargli il contratto in scadenza.

Pubblicità

Paulo Dybala si è fermato, di nuovo. Lo stop anche stavolta è di natura muscolare e lo terrà fuori alcune settimane.

Un bel problema per Gian Piero Gasperini, che intorno alla classe della Joya stava cercando di (ri)costruire l'attacco giallorosso.

Ferguson d'altronde non si sblocca, Dovbyk segna col contagocce e così l'allenatore puntava su Dybala per risolvere il problema del goal.

Il tutto nonostante ad oggi il futuro dell'argentino alla Roma sia tutt'altro che certo. E non solo per via del contratto in scadenza.

  • L'INFORTUNIO CONTRO IL MILAN

    Domenica sera, contro il Milan, Dybala era stato schierato titolare da Gasperini per la quarta volta consecutiva in campionato.

    Una volta rientrato dall'ultimo infortunio alla coscia, insomma, l'allenatore lo aveva subito rimesso al centro del villaggio giallorosso.

    Nel finale della gara di San Siro però ecco il nuovo stop: al momento di calciare il rigore, Dybala sente tirare dietro la coscia sinistra e si ferma subito chiedendo il cambio.

    La sensazione è che il problema non sia di poco conto. In ogni caso Dybala non tornerà in campo prima di fine novembre.

    • Pubblicità
  • Dybala RomaGetty Images

    DICIANNOVE INFORTUNI ALLA ROMA

    La fragilità fisica di Dybala, d'altronde, non è certo una novità. Ed era stata anche uno dei motivi per cui la Juventus aveva deciso di non rinnovargli il contratto lasciandolo partire a costo zero.

    Da quando l'argentino è arrivato alla Roma, ovvero nell'estate 2022, Dybala si è già fermato diciannove volte per problemi di natura muscolare.

    In totale la Joya ha così saltato una sessantina di partite in tutte le competizioni. Decisamente troppe per il giocatore più pagato dell'intera rosa e uno dei più pagati di tutta la Serie A.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL CONTRATTO

    Ovvio dunque che all'interno della Roma siano in corso serie riflessioni sul futuro.

    Paulo Dybala sta per compiere 32 anni ed il suo contratto con la società giallorossa scade il 30 giugno 2026, ovvero tra sei mesi. 

    L'argentino si trova benissimo nella Capitale e nell'estate 2024 aveva rifiutato una ricchissima offerta dall'Arabia Saudita, convinto anche dall'amore dei tifosi nei suoi confronti.

    Allo stesso tempo la Roma non sembra più intenzionato a corrispondergli un ingaggio da 8 milioni netti a stagione.

    Il rinnovo, insomma, è in salita anche se ancora possibile. A patto che Dybala accetti un drastico taglio e dia garanzie sul piano fisico.

  • I NUMERI CON LA ROMA

    Sul valore tecnico di Dybala e sul suo peso specifico all'interno della squadra, invece, dubbi non ce ne sono mai stati.

    Sono centoventidue le presenze complessive dell'argentino con la maglia giallorossa. Dybala ha segnato 44 goal e fornito ben 23 assist ai compagni. Ovvio quindi che prima di rinunciare a un giocatore di questo livello alla Roma vogliano pensarci bene.

    In ogni caso l'eventuale erede di Dybala sarebbe già in casa e stiamo parlando di Matias Soulé. Cosa che permetterebbe ai giallorossi, eventualmente, di investire in un altro ruolo magari acquistando un numero 9 di primo livello.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM