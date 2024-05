L'attaccante dell'Athletic di Bilbao salta l'ultima gara della stagione per un'operazione... attesa due anni.

La notizia non è che Inaki Williams non scenderà in campo nell'ultima giornata di campionato contro il Rayo Vallecano. La notizia non è neanche che, formalmente, si tratti di infortunio. No.

La vera sorpresa è che l'attaccante dell'Athletic Bilbao salterà la partita finale della stagione... per un pezzo di vetro.

E qui va spiegata, la storia. Un pezzo di vetro con il quale convive da due anni e che, proprio dopo due anni, ha rimosso dal piede.