Dopo la sconfitta per 0-6, un rappresentante del tifo organizzato ha fatto il suo ingresso e ha strigliato i giocatori.

La stagione del Darmstadt, fin qui, è stata praticamente disastrosa: solo due vittorie in Bundesliga e ultimo posto.

E la situazione peggiora di partita in partita. Ad esempio, contro l'Augsburg, i gigli hanno perso per 0-6, in casa.

Davanti ai loro tifosi: tant'è che al triplice fischio uno di loro ha fatto irruzione in campo, dando vita a un "faccia a faccia" con la squadra.