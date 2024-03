L'importanza di Calzona la spiega Koulibaly: "Sono rimasto al Napoli grazie a lui"

L'ex difensore azzurro racconta il rapporto con l'attuale tecnico durante gli anni a Napoli: "Ciccio è arrivato nel momento giusto".

Il Napoli non ha ancora cambiato del tutto marcia ma l'arrivo in panchina di Calzona sembra almeno aver restituito qualche certezza in una stagione complicata.

Ad oggi resta da capire cosa succederà a giugno, quando il Napoli potrebbe decidere di salutare Calzona per scegliere un nuovo tecnico.

Possibilità concreta che però non convince un grande ex come Kalidou Koulibaly.

L'ex difensore, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', spende parole importanti per Calzona e consiglia al Napoli di tenerselo stretto.