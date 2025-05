L'impatto devastante del ko sul Manchester United: niente Champions League, Amorim a rischio, Bruno Fernandes saluta?

I Red Devils contavano sulla vittoria dell'Europa League per riscattare la stagione. Ma il ko contro il Tottenham apre ora scenari ancora più duri.

Alla vigilia della finale di Europa League, Ruben Amorim si è sentito chiedere se non fosse strano che il suo collega Postecoglou fosse sotto pressione al Tottenham e lui no. Prima che potesse rispondere, Bruno Fernandes si è intromesso in modo esilarante: "Chi ti ha detto che non lo è? Lo è eccome!". E in effetti ora lo è sicuramente, visto che il Manchester United ha sprecato l'unica possibilità di riscatto stagionale.

Non solo i Red Devils hanno dovuto sopportare il dolore di vedere il Tottenham sollevare l'Europa League davanti ai propri occhi, ma hanno anche dovuto fare i conti con il fatto di aver sprecato un'occasione d'oro per tornare in Champions League. E per la seconda volta negli ultimi 36 anni, nella prossima stagione non giocheranno le coppe europee.

Il lato positivo per Amorim è che avrà più tempo per lavorare durante la settimana, aspetto fondamentale per i giocatori per comprendere appieno i suoi metodi e padroneggiare il suo 3-4-2-1. Il lato negativo, tuttavia, è che non ci sono scuse dopo la peggior stagione da mezzo secolo a questa parte.