L'idea del presidente dell'Emirates: "In caso di retrocessione, chiederò a Iniesta di diventare allenatore"

Il presidente dell'Emirates, squadra dove milita Iniesta, chiederà al fuoriclasse spagnolo di diventare allenatore in caso di retrocessione.

Andres Iniesta, dopo aver concluso la propria avventura in Giappone con la maglia del Vissel Kobe, dalla scorsa estate si è trasferito negli Emirati Arabi per vestire la maglia dell'Emirates Club.

Nonostante l'importante apporto dell'ex fuoriclasse del Barcellona, autore di 4 goal e un assist in 13 partite, la squadra occupa il penultimo posto in classifica.

Una situazione complicata, visto il distacco di 9 punti dalla zona salvezza a nove giornate dal termine del campionato. Qualora dovesse maturare un'amara retrocessione in Seconda Divisione, ecco che il presidente del club, Youssef Al-Battran, ha già in cantiere la soluzione ideale per il futuro.