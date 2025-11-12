Pubblicità
Gill Clark

L'ex stella del Chelsea Oscar è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di "alterazioni cardiache" dopo aver perso conoscenza durante un test a San Paolo

Oscar ha accusato un malore durante un test sulla cyclette col San Paolo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale: Riscontrato un problema cardiaco per l'ex giocatore del Chelsea.

L'ex stella del Chelsea e del Brasile Oscar è stato trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza dopo aver avuto un problema cardiaco durante l'allenamento con la sua attuale squadra, il San Paolo. 

Secondo ESPN, il 34enne ha avvertito un capogiro e ha perso conoscenza per alcuni istanti durante un test sulla cyclette nel centro di allenamento del club. 

Oscar è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove è sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili.

  • PROBLEMA CARDIACO PER OSCAR

    Oscar ha iniziato a sentirsi male martedì presso il centro di allenamento del club a Barra Funda ed è stato prontamente soccorso dallo staff medico della squadra, come riportato da ESPN Brasil. 

    Il centrocampista ha mostrato "alterazioni cardiache" durante il test da sforzo ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori esami cardiaci e una risonanza magnetica. 

    Fonti interne al club hanno descritto l'incidente come "molto grave" e ritengono che la sua famiglia non gli permetterà di tornare a giocare a calcio a livello professionistico. La moglie di Oscar è attualmente incinta e il centrocampista le ha chiesto di non recarsi in ospedale.

  • oscar(C)Getty Images

    IL COMUNICATO DEL SAN PAOLO

    Il Sao Paulo ha rilasciato una dichiarazione dopo l'incidente in cui si legge: "Durante i test effettuati nella mattinata di martedì 11 novembre, presso SuperCT, nell'ambito della preparazione in vista della pre-stagione 2026, l'atleta Oscar ha presentato un incidente con alterazioni cardiologiche, essendo prontamente assistito dai professionisti del club e dall'équipe medica dell'Einstein Hospital Israelita, presente sul posto. Il giocatore è stato quindi trasportato in ospedale, dove attualmente si trova in condizioni stabili e rimane sotto osservazione per ulteriori esami volti a chiarire la diagnosi. Come da procedura standard e nel rispetto della privacy del giocatore, nuove informazioni saranno rese note non appena ci saranno aggiornamenti da parte dell'équipe medica, in accordo con Oscar".

  • LE ULTIME SULLE CONDIZIONI DI OSCAR

    Il presidente del San Paolo Julio Casares ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista. Ha dichiarato di aver parlato con Oscar in ospedale e ha fornito alcuni dettagli su quanto accaduto al campo di allenamento prima che fosse trasportato d'urgenza in ospedale.

    "Volevo solo informarvi che il São Paulo, come di consueto, effettua ogni anno valutazioni sanitarie di gruppo sui propri atleti in preparazione alla stagione successiva. Soprattutto perché la preparazione precampionato inizia l'11 gennaio, sarà importante e stiamo anticipando alcuni degli esami", ha dichiarato a ESPN Brasil.

    "Era presente il team dell'Albert Einstein, composto da un gran numero di professionisti, e nell'atleta Oscar è stato rilevato un problema cardiaco. All'inizio siamo rimasti sorpresi, ma si è ripreso rapidamente. Il team e i professionisti lo hanno portato all'ospedale Albert Einstein, dove è sottoposto ad alcuni esami. Ho parlato con lui nel pomeriggio; ha interagito bene, con messaggi, sta molto bene e ora dobbiamo aspettare i risultati di questi esami e augurargli una pronta guarigione. È un grande atleta che riceve un sostegno molto importante".

    "In questo momento, l'attenzione è rivolta alla guarigione di Oscar e a rassicurare la sua famiglia che i primi risultati sono già positivi. Ora abbiamo bisogno di una valutazione tecnica e di una diagnosi di ciò che è realmente accaduto. I nostri dirigenti ne parleranno; io ho un altro impegno, ma sono certo che Oscar si riprenderà".

  • FBL-ASIA-C1-SIPG-ULSANAFP

    LA CARRIERA DI OSCAR

    Oscar ha iniziato la sua carriera al San Paolo ed è tornato al club nel 2025 dopo una carriera che lo ha portato in giro per il mondo. Il centrocampista è conosciuto soprattutto per i suoi cinque anni al Chelsea, dove ha vinto Premier League, Europa League e Coppa di Lega. 

    Successivamente si è trasferito a 25 anni in Cina, allo Shanghai SIPG, nel gennaio 2017. Oscar ha parlato della sua decisione dopo aver completato il trasferimento, ammettendo di aver messo la sua famiglia al primo posto.

    "Quando ho deciso di venire qui, ho sicuramente pensato più alla mia famiglia che alla mia carriera", aveva detto a Copa90. "Perché nella mia carriera avevo ricevuto altre ottime offerte da grandi squadre europee. Ma ho pensato un po' di più alla mia famiglia e poi, dato che sono ancora giovane, posso sempre tornare".

    Oscar non è però più tornato in Europa e ha invece trascorso sette anni in Cina, prima di tornare a casa nel club della sua infanzia con un contratto triennale.

