L'ex stella del Chelsea Oscar è stato trasportato d'urgenza in ospedale a causa di "alterazioni cardiache" dopo aver perso conoscenza durante un test a San Paolo

Il presidente del San Paolo Julio Casares ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del centrocampista. Ha dichiarato di aver parlato con Oscar in ospedale e ha fornito alcuni dettagli su quanto accaduto al campo di allenamento prima che fosse trasportato d'urgenza in ospedale.

"Volevo solo informarvi che il São Paulo, come di consueto, effettua ogni anno valutazioni sanitarie di gruppo sui propri atleti in preparazione alla stagione successiva. Soprattutto perché la preparazione precampionato inizia l'11 gennaio, sarà importante e stiamo anticipando alcuni degli esami", ha dichiarato a ESPN Brasil.

"Era presente il team dell'Albert Einstein, composto da un gran numero di professionisti, e nell'atleta Oscar è stato rilevato un problema cardiaco. All'inizio siamo rimasti sorpresi, ma si è ripreso rapidamente. Il team e i professionisti lo hanno portato all'ospedale Albert Einstein, dove è sottoposto ad alcuni esami. Ho parlato con lui nel pomeriggio; ha interagito bene, con messaggi, sta molto bene e ora dobbiamo aspettare i risultati di questi esami e augurargli una pronta guarigione. È un grande atleta che riceve un sostegno molto importante".

"In questo momento, l'attenzione è rivolta alla guarigione di Oscar e a rassicurare la sua famiglia che i primi risultati sono già positivi. Ora abbiamo bisogno di una valutazione tecnica e di una diagnosi di ciò che è realmente accaduto. I nostri dirigenti ne parleranno; io ho un altro impegno, ma sono certo che Oscar si riprenderà".