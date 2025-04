L'ex Mario Gomez nel mirino del Bayern: "Il rapporto del board bavarese con Max Eberl è molto teso"

Giorni movimentati a livello dirigenziale nel Bayern Monaco: sondaggio per Mario Gomez, sul tavolo anche il nome di Rangnick.

Mario Gomez lo abbiamo appena rivisto in Italia: c'era anche lui al Franchi, poco più di una settimana fa, per la festa d'addio al calcio organizzata in onore di Pepito Rossi, suo ex compagno alla Fiorentina.

Ma l'ex centravanti è anche un personaggio molto importante della storia del Bayern. Ed è proprio in Baviera che ora potrebbe tornare per una seconda avventura: questa volta nel ruolo di dirigente.

Secondo Sky Germania, infatti, l'attuale ds Max Eberl sarebbe già in discussione nel club più titolato di Germania: il suo rapporto con alcuni membri del consiglio di amministrazione sarebbe "molto, molto teso".