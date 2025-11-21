L'ex Inter Zinho Vanheusden cede alla sfortuna: ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 26 anni

Per finire, Vanheusden ha elencato una lunga serie di persone e club a cui vanno i suoi ringraziamenti:

"A tutti i club, gli allenatori e le persone che hanno sempre creduto in me. A tutti i miei compagni di squadra e agli amici che ho conosciuto nel calcio. A tutti i fisioterapisti e i medici che mi hanno aiutato in tutto. Ai giornalisti, agli analisti e a tutti coloro che sono coinvolti nel calcio. Alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio. A tutti coloro che hanno continuato a sostenermi incondizionatamente, nei momenti belli e in quelli difficili. Senza di voi, non avrei mai potuto farcela. E a tutti i tifosi che mi hanno incoraggiato nel corso degli anni: non dimenticherò mai il vostro calore. Ai tifosi dello Standard, voglio dire qualcosa in più: grazie per come mi avete accolto nei vostri cuori. Mi sono sempre sentito parte di voi e il mio cuore rosso sarà per sempre pieno d'amore per lo Standard. Anche se mi sarebbe piaciuto essere di fronte a voi, vi rivedrò sicuramente sugli spalti per sostenerci a vicenda. Per me il calcio finisce come giocatore, ma vivrà sempre nel mio cuore. Farà sempre parte di ciò che sono e di ciò che diventerò. Grazie per questi 22 anni. Con tristezza, ma soprattutto con grande orgoglio, ripenso a ciò che ho potuto vivere".