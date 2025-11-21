L'ex Inter Zinho Vanheusden cede alla sfortuna: ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 26 anni

Zinho Vanheusden ha detto stop. Il difensore belga, da oggi, è ufficialmente un ex: non solo ex Inter, ma soprattutto ex calciatore, dopo aver annunciato l'addio al calcio giocato all'età di 26 anni appena.
Vanheusden, prodotto delle giovanili dell'Inter, è stato martoriato negli ultimi anni da una serie incredibile di infortuni: tre le rotture del crociato in meno di un decennio, l'ultima un paio di settimane fa circa nella gara tra il Marbella, la sua squadra, e l'Alcorcon per la terza divisione spagnola.
Lo stesso Vanheusden aveva già paventato nei mesi precedenti l'ipotesi di ritirarsi precocemente, salvo rimettersi in gioco proprio col Marbella. L'ennesimo grave infortunio lo ha infine convinto a scrivere la parola fine, in maniera dolorosa quanto degna.
Un lungo e sentito post su Instagram: questo è il mezzo scelto dall'ex nerazzurro per annunciare il proprio addio al calcio giocato. In attesa di scoprire se potrà rientrarvi, magari con un altro ruolo.