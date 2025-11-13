L'ex Inter Vanheusden si è rotto il crociato per la terza volta in carriera: si ritira a soli 26 anni?

Dicono che la fortuna sia cieca, ma che la sfortuna quando vuole ci veda benissimo. Ed è un detto che, nel caso di Zinho Vanheusden, sembra rappresentare la pura e triste verità.

Ricordate l'ex difensore dell'Inter, passato per le giovanili nerazzurre fino all'esordio in Serie A con la maglia del Genoa? Oggi ha 26 anni e gioca nelle categorie inferiori spagnole con il Marbella. Ma ora non potrà farlo per parecchio tempo.

Vanheusden si è fatto rotto il legamento crociato del ginocchio lo scorso fine settimana. E non è la prima volta nel corso della propria carriera: è già la terza.