Vanheusden BelgiumGetty
Stefano Silvestri

L'ex Inter Vanheusden si è rotto il crociato per la terza volta in carriera: si ritira a soli 26 anni?

L'ex nerazzurro, che oggi gioca in terza serie con il Marbella, si è fatto nuovamente male a un ginocchio: negli scorsi mesi aveva già pensato di lasciare il calcio.

Dicono che la fortuna sia cieca, ma che la sfortuna quando vuole ci veda benissimo. Ed è un detto che, nel caso di Zinho Vanheusden, sembra rappresentare la pura e triste verità.

Ricordate l'ex difensore dell'Inter, passato per le giovanili nerazzurre fino all'esordio in Serie A con la maglia del Genoa? Oggi ha 26 anni e gioca nelle categorie inferiori spagnole con il Marbella. Ma ora non potrà farlo per parecchio tempo.

Vanheusden si è fatto rotto il legamento crociato del ginocchio lo scorso fine settimana. E non è la prima volta nel corso della propria carriera: è già la terza.

  • L'INFORTUNIO DI VANHEUSDEN

    Vanheusden si è fatto male durante una gara di campionato giocata dal Marbella domenica scorsa contro l'Alcorcon e persa per 2-1 in casa. In quell'occasione è rimasto in campo per un'ora, dovendolo abbandonare in seguito al fallo di un avversario.

    Gli esami effettuati nei giorni seguenti hanno evidenziato l'infortunio più spietato: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

  • TERZO STOP GRAVE IN 8 ANNI

    Per Vanheusden si tratta del terzo infortunio praticamente identico nell'arco di otto anni: i primi due sono arrivati quando l'allora promessa belga indossava la maglia dell'Inter, che lo aveva inserito nel proprio settore giovanile nel 2015.

    Vanheusden si era rotto il crociato per la prima volta nel settembre del 2017: in quell'occasione era stato costretto a rimanere ai box per sette mesi, tornando in campo solamente nell'aprile dell'anno successivo.

    La seconda rottura del crociato si sarebbe invece verificata nel novembre del 2020: stop in quel caso leggermente più breve, con Vanheusden in grado di tornare ad allenarsi e poi a giocare sempre nell'aprile dell'anno successivo.

  • vanheusden interGetty images

    AVEVA PENSATO DI LASCIARE IL CALCIO

    Vanheusden aveva già pensato di lasciare il calcio negli scorsi anni a causa dei troppi infortuni. Non solo il ginocchio: anche un'ernia inguinale lo aveva già fatto soffrire, costringendolo a rimanere lontano dai campi dalla fine dello scorso novembre a quest'estate.

    Ad agosto, in un'intervista a Het Laatste Nieuws, l'ex nerazzurro diceva però: "Ho subito quattro interventi chirurgici al ginocchio, una frattura al piede e un importante intervento chirurgico alla schiena. Ma posso dire onestamente di stare bene in questi ultimi mesi".

    La sfortuna è però tornata ad abbattersi sulla sua carriera e sul suo fisico: la terza rottura del crociato nello spazio di otto anni potrebbe ora indurlo verso una decisione drastica.

  • E ORA?

    Andrà infatti compreso se il proposito di ritirarsi in giovane età si ripresenterà dopo l'ennesimo stop grave della carriera di Vanheusden. Il quale, come già accennato, ha appena 26 anni: li ha compiuti alla fine di luglio.

    Intanto Vanheusden dovrà nuovamente rimanere in infermeria per diversi mesi, come già successo più e più volte in passato. In attesa di capire se la forza di volontà gli permetterà ancora una volta di tornare in campo, nonostante le speranze dei tempi dell'Inter siano ormai un lontanissimo ricordo.

