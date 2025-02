L'esperimento di Thiago Motta in Coppa Italia: Kolo Muani con Vlahovic dal 1', chi resta fuori

Juventus vs Empoli

Il tecnico bianconero è pronto a proporre, per la prima volta, sia il francese che il serbo dal primo minuto: ecco come giocherà la Juventus.

Giornata di vigilia in casa Juventus che, dopo l'importante vittoria contro il Cagliari, è chiamata a dare ulteriore continuità al proprio momento positivo focalizzandosi sull'obiettivo Coppa Italia.

I bianconeri, infatti, ospitano l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino per in occasione del match valevole per i quarti di finale della coppa nazionale: la vincente accederà alle semifinali e nel doppio confronto dovrà vedersela con il Bologna di Vincenzo Italiano.

E proprio in occasione del faccia a faccia contro la squadra di Roberto D'Aversa, Thiago Motta potrebbe sperimentare una soluzione sin qui inedita, quantomeno dal primo minuto, per quanto riguarda il reparto d'attacco.