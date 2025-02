Dopo il goal in Coppa Italia, il portoghese non è più riuscito a incidere: sempre titolare, toglie spazio e certezze a Leao i gli altri compagni.

La fotografia del momento difficile che sta vivendo il Milan. L’emblema di una squadra in crisi dal punto di vista del gioco, dei risultati e dell’identità. Il problema di rossoneri in questa stagione non è legato ai singoli, ma a un sistema che fatica a trovare continuità e solidità.

Tuttavia, la situazione di Joao Felix merita un'analisi specifica, soprattutto perché il portoghese continua a essere impiegato con regolarità, pur offrendo prestazioni deludenti.

L’apporto del portoghese sulla squadra rossonera non è stato finora quello che ci si attendeva. Uno dei colpi last minute del mercato di gennaio e l’uomo che ha cambiato, insieme a Gimenez, il volto dell’attacco del Diavolo si sta rivelando un flop.

Joao Felix ha conquistato subito la fiducia del suo connazionale e allenatore Sergio Conceicao, balzando immediatamente davanti nelle gerarchie rispetto ad alcuni calciatori presenti già in rosa come Leao e Pulisic, senza però garantire quel rendimento in grado di consentire alla squadra di fare il salto di qualità e alzare il livello della squadra.

Certamente La situazione del Milan non aiuta. L'eliminazione precoce dalla Champions League e le difficoltà in campionato stanno rendendo il cammino sempre più complicato.

Reduci dalla sconfitta di Bologna, i rossoneri devono recuperare otto punti per centrare almeno il quarto posto, obiettivo minimo per non trasformare questa stagione in un fallimento.

Per riuscirci, è fondamentale che tutti elevino il proprio livello, compreso Joao Felix, che avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto ma che finora non ha ancora ripagato la fiducia concessagli.