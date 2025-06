I bianconeri lavorano per trattenere Kolo Muani ma c'è da registrare l'interesse del Chelsea e anche lo United prende informazioni.

Tutti pazzi per Randal Kolo Muani, che ha debuttato al Mondiale per Club siglando una doppietta contro l'Al-Ain.

La Juventus, come risaputo, sta lavorando per trattenere l'attaccante francese in bianconero e tratta col PSG.

Secondo quanto riporta 'l'Equipe' però su Kolo Muani c'è da registrare il possibile inserimento di due squadre inglesi: Chelsea e Manchester United.