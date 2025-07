L'attacco di Elena Linari: "Con questo governo l’Italia ha fatto passi indietro sui diritti civili”

La giocatrice della Roma, tra le leader dell'Italia femminile che ha sfiorato la finale dell'Europeo, si espone: "Bisogna ricordare quante aggressioni ci sono per due donne che camminano per strada mano nella mano".

Ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Italia femminile ricorda a tutti come sarà importante avere attenzione mediatica continua nel corso dei prossimi anni. Non solo per i risultati sportivi d'elite, come quello dell'Europeo, ma anche per un movimento che continua a crescere e che come evidenzia Cristiana Girelli "merita visibilità".

Emozionata, la leader della spedizione azzurra non ha trattenuto le lacrime: "Meritiamo rispetto, il calcio femminile, in Italia, ha fatto tanta strada ma ha ancora fame. Sappiamo che sulle nostre spalle non abbiamo solo la maglia azzurra, ma il sogno di tante bambine che vogliono arrivare lì dove siamo noi: ogni bambina con un pallone in mano ha diritto a sognare".

Le parole della Girelli non sono però le uniche che in questi giorni stanno facendo parlare i social. Dopo il mancato approdo alla finale dell'Europeo, sfumato all'ultimo minuto nel match contro le Campionesse in carica dell'Inghilterra, la vicecapitana della Nazionale Elena Linari ha parlato di questioni extracampo di cui nell'universo dell'Italia calcistica si parla spesso troppo poco.