L'attacco del Napoli fatica, solo Lukaku in doppia cifra: la differenza con Inter e Atalanta, ha segnato quanto la Juventus

I numeri certificano le difficoltà realizzative della squadra di Conte, il tecnico deve trovare soluzioni offensive.

Il Napoli si è inceppato. La macchina quasi perfetta che si era vista da fine agosto alla sfida casalinga contro la Juventus ha subito un brusco calo.

La squadra di Antonio Conte ha vinto solo una delle ultime sette partite giocate in Serie A, peraltro di misura, contro la Fiorentina.

E se la difesa resta ancora oggi la migliore di tutto il campionato con appena 23 goal subiti in 29 giornate, la differenza in negativo per il Napoli la sta facendo l'attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Gli azzurri faticano a sbloccare le partite. Oppure a chiuderle. E il dato delle reti segnate, se rapportato a quello di Inter e Atalanta, diventa impietoso.