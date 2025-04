L'Atletico Madrid dice addio alla Liga: sconfitta nel recupero col Las Palmas, sprofonda a -10 dal Barcellona

Las Palmas vs Atletico Madrid

La squadra di Simeone perde in casa del Las Palmas e dice addio alle residue speranze di vincere la Liga.

Pesante sconfitta nel sabato di Pasqua per l'Atletico Madrid, che dice definitivamente addio al sogno di vincere la Liga.

La squadra di Simeone ha perso in casa del Las Palmas in pieno recupero, perdendo altri tre punti dal Barcellona che ha invece vinto in rimonta contro il Celta Vigo.

In attesa di vedere cosa faranno Real Madrid e Athletic Bilbao, l'Atletico ora rischia anche di perdere il terzo posto ma il piazzamento Champions non è in pericolo dato che la Spagna porterà cinque squadre nella prossima edizione.