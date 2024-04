L'Athletic fa un appello ai tifosi prima della finale di Coppa del Re: comunicato ufficiale

La società basca lancia un appello ai suoi tifosi prima della finale di Coppa del Re contro il Maiorca.

L'Athletic sta per vivere una serata storica ma, alla viglia della finale di Coppa del Re contro il Maiorca, il club basco è stato costretto a lanciare un appello ai propri tifosi.

La squadra di Valverde ha l'occasione di riportare al 'San Mames' un trofeo che manca da qualcosa come quarant'anni, per riuscirci come detto dovrà superare il Maiorca.

L'Athletic, in realtà, in passato era specialista in vittoria della Coppa del Re prima di perdere sei finali.

Adesso ecco la grande occasione, accompagnata da un pizzico di preoccupazione per il comportamento dei tifosi baschi.