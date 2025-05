L'Atalanta valuta Massara come DS: il suo arrivo può liberare D'Amico per il Milan

L'ex dirigente di Roma e Milan ha ufficialmente lasciato il Rennes: possibile effetto domino in Serie A, con Atalanta, Milan e D'Amico protagonisti.

Frederic Massara, ex direttore sportivo del Milan, ha ufficialmente concluso la sua avventura in Francia dopo meno di un anno al Rennes.

Il dirigente italiano ha raggiunto un accordo consensuale con il club transalpino per lasciare l’incarico al termine della stagione di Ligue 1, in un’annata in cui la squadra si trova all’undicesimo posto con 41 punti.

La notizia riaccende l’interesse di diversi club italiani nei suoi confronti, in particolare l’Atalanta, che potrebbe valutare Massara in caso di separazione da Tony D’Amico.

Quest’ultimo è nel mirino del Milan, che valuta un rinnovamento nella propria area sportiva dopo il fallimento della stagione, culminato con la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna.