L'Atalanta recupera a sorpresa De Ketelaere: convocato per il Milan, il belga torna in extremis

L'ex rossonero convocato a sorpresa per il match di San Siro: recupero oltre ogni previsione, sarà a disposizione di Gasperini domani sera.

Charles De Ketelaere torna protagonista in un momento cruciale della stagione.

L’attaccante belga dell’Atalanta, che sarebbe dovuto rientrare soltanto tra due settimane per la trasferta di Monza in programma il 4 maggio, figura a sorpresa nella lista dei 21 convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani sera contro il Milan, in programma alle 20.45 allo stadio Meazza.

Un recupero lampo e inaspettato che mette in risalto la volontà del giocatore di esserci contro la sua ex squadra, quella che solo un anno fa non aveva creduto fino in fondo nelle sue qualità.