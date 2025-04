L'Atalanta perde De Ketelaere per infortunio: chi gioca al posto del belga contro Bologna e Milan

Infortunio muscolare per il belga che rimarrà ai box per circa tre settimane: ecco quando può tornare e chi giocherà al suo posto.

Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, l'Atalanta è costretta a fare i conti con un'altra notizia negativa in vista del prossimo, delicatissimo, ciclo di partite.

La Dea, infatti, è costretta a fare i conti con l'infortunio di Charles De Ketelaere, con il belga che salterà sicuramente i prossimi impegni contro il Bologna, domenica 13 aprile al Gewiss Stadium, e contro il Milan, sfida in programma a San Siro nel giorno di Pasqua.

Gian Piero Gasperini è già al lavoro per studiare le soluzioni possibili per sopperire all'assenza del belga: chi gioca al posto di De Ketelaere in Atalanta-Bologna e in Milan-Atalnta.