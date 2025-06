L'ascesa di Norgaard: dal flop in Italia con la Fiorentina alla chiamata dell'Arsenal di Arteta

C. Norgaard

L'Arsenal sta per ufficializzare l'acquisto di Norgaard dal Brentford: vecchia conoscenza della Fiorentina, andrà a rimpolpare la mediana dei 'Gunners'.

Volto nuovo in arrivo in casa Arsenal, bisognoso di forze fresche a centrocampo: manca soltanto l'ufficialità per l'ingaggio di Christian Norgaard.

I 'Gunners' hanno trovato l'accordo col Brentford che, a sua volta, ha acconsentito alla cessione a titolo definitivo di uno dei suoi giocatori simbolo, nonché capitano della squadra.

Un trasferimento che si concretizza a sei anni di distanza dall'addio alla Fiorentina, dove Norgaard non è riuscito a lasciare un ottimo ricordo.