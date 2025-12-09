L'Arsenal non deve farsi prendere dal panico: è ancora la migliore squadra della Premier League

Il 4-1 con cui l'Arsenal ha demolito i rivali del Tottenham il 23 novembre ha portato la squadra a nuovi livelli. Eberechi Eze, acquistato in estate all'ultimo minuto proprio soffiandolo agli Spurs, ha segnato una tripletta che ha portato i Gunners a sei punti di vantaggio sul Chelsea, secondo in classifica, con la prossima partita di Premier League in programma a Stamford Bridge. La vittoria per 3-1 contro il Bayern Monaco in Champions League ha confermato definitivamente l'Arsenal come la migliore squadra europea del momento.

L'energia profusa in quelle partite, tuttavia, ha quasi certamente influito sulle tre prestazioni successive, a partire dalla sfida contro i Blues di Enzo Maresca. Il Chelsea ha dominato l'inizio della partita a Londra, in modo simile a come aveva fatto contro il Barcellona in settimana, prima che il cartellino rosso di Moises Caicedo minacciasse di ribaltare il risultato. Tuttavia, Trevoh Chalobah ha portato i padroni di casa in vantaggio dopo l'intervallo con un colpo di testa, mentre Mikel Merino è venuto in soccorso dei Gunners regalando alla sua squadra un punto pesante. L'Arsenal ha registrato otto tiri contro gli undici del Chelsea, nonostante il vantaggio numerico per gran parte della partita.

Gli uomini di Arteta sono tornati alla vittoria con un 2-0 in casa contro il Brentford il mercoledì successivo, ma hanno dovuto lottare duramente per conquistare i tre punti contro la tenace squadra di Keith Andrews. La settimana si è conclusa con un goal subito al quarto minuto di recupero al Villa Park, che ha posto fine alla serie di 18 partite senza sconfitte dell'Arsenal in tutte le competizioni, ed è stata la seconda volta nelle ultime tre trasferte che la squadra ha subito una rete a pochi secondi dalla fine, dopo il pareggio per 2-2 a novembre contro il Sunderland.