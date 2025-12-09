Pubblicità
Arsenal shouldn't panic GFXGOAL

L'Arsenal non deve farsi prendere dal panico: è ancora la migliore squadra della Premier League

Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa, il vantaggio sulla seconda in classifica si è ridotto a due punti, ma l’Arsenal ha la qualità necessaria per tornare ad accelerare.

Non capita tutti i giorni che l'Arsenal perda. Infatti, la sconfitta per 2-1 di sabato all'Aston Villa è stata solo la seconda della stagione, dopo quella per 1-0 ad agosto contro il Liverpool.

C'è però la sensazione che i Gunners siano sottoposti a una pressione crescente e che siano sempre chiamati ad ottenere grandi risultati.

Il favorito per la conquista del titolo di campione d'Inghilterra all'inizio di questa stagione era chiaramente il Liverpool, che durante l'estate hanno speso oltre 450 milioni di euro perassicurarsi, tra gli altri, elementi del calibro di Alexander Isak e Florian Wirtz. Anche l'Arsenal ha speso una cifra considerevole, pari a circa 285 milioni, anche se questa somma è stata destinata principalmente al rafforzamento della rosa piuttosto che all'acquisto di nuovi giocatori di spicco.

Ma con l'autunno ormai alle spalle e l'inverno alle porte, è emerso che quella di Arteta era la miglior squadra della Premier League. Se non la più completa, è sicuramente la più affidabile. A questo ha contribuito anche la mancanza di una seria rivale alle sue spalle.

Tuttavia, il quadro è nuovamente cambiato. Dopo questa ultima battuta d'arresto, l'Arsenal ha solo due punti di vantaggio sul Manchester City in classifica e tre sul Villa, che sabato lo ha sconfitto. Si ha l'impressione che i giochi siano totalmente aperti e, sebbene i Gunners siano ancora in lizza per il primo posto, non possono permettersi di essere trascinati in una battaglia quando per settimane è sembrato che non potesse essercene una all'orizzonte.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALAFP

    UN CALO DI FORMA

    Il 4-1 con cui l'Arsenal ha demolito i rivali del Tottenham il 23 novembre ha portato la squadra a nuovi livelli. Eberechi Eze, acquistato in estate all'ultimo minuto proprio soffiandolo agli Spurs, ha segnato una tripletta che ha portato i Gunners a sei punti di vantaggio sul Chelsea, secondo in classifica, con la prossima partita di Premier League in programma a Stamford Bridge. La vittoria per 3-1 contro il Bayern Monaco in Champions League ha confermato definitivamente l'Arsenal come la migliore squadra europea del momento.

    L'energia profusa in quelle partite, tuttavia, ha quasi certamente influito sulle tre prestazioni successive, a partire dalla sfida contro i Blues di Enzo Maresca. Il Chelsea ha dominato l'inizio della partita a Londra, in modo simile a come aveva fatto contro il Barcellona in settimana, prima che il cartellino rosso di Moises Caicedo minacciasse di ribaltare il risultato. Tuttavia, Trevoh Chalobah ha portato i padroni di casa in vantaggio dopo l'intervallo con un colpo di testa, mentre Mikel Merino è venuto in soccorso dei Gunners regalando alla sua squadra un punto pesante. L'Arsenal ha registrato otto tiri contro gli undici del Chelsea, nonostante il vantaggio numerico per gran parte della partita.

    Gli uomini di Arteta sono tornati alla vittoria con un 2-0 in casa contro il Brentford il mercoledì successivo, ma hanno dovuto lottare duramente per conquistare i tre punti contro la tenace squadra di Keith Andrews. La settimana si è conclusa con un goal subito al quarto minuto di recupero al Villa Park, che ha posto fine alla serie di 18 partite senza sconfitte dell'Arsenal in tutte le competizioni, ed è stata la seconda volta nelle ultime tre trasferte che la squadra ha subito una rete a pochi secondi dalla fine, dopo il pareggio per 2-2 a novembre contro il Sunderland.

  • Manchester City FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "LA GESTIONE EMOTIVA"

    Prima della sconfitta contro il Villa, Jamie Carragher ha scritto un articolo per il Daily Telegraph in cui sosteneva che "l'Arsenal vuole troppo la vittoria". Ha elogiato Arteta per aver costruito una squadra "pronta" a vincere finalmente il titolo, ma ha sottolineato che deve migliorare nella "gestione emotiva" se vuole porre fine all'attesa di 22 anni per diventare nuovamente campioni d'Inghilterra.

    "Negli ultimi due anni si è avuta la sensazione che i giocatori dell'Arsenal, lo staff tecnico e i tifosi avessero l'abitudine di consumare troppa energia emotiva troppo presto. Troppo spesso sembra che la corsa al titolo inizi ad agosto, ogni battuta d'arresto viene interpretata come se qualsiasi risultato inferiore a 90 punti potesse essere fatale per le speranze di titolo.

    Quando sono arrivate le grandi vittorie, ci sono state scene di euforia che hanno coinvolto i giocatori più esperti, più simili a quelle di squadre che hanno conquistato vittorie decisive per il titolo. Tutte si sono rivelate premature. Non si è mai trattato di fare i 'poliziotti della festa' per puntare il dito contro chi si godeva il momento. I tifosi dovrebbero considerare ogni tre punti come i più importanti. Tuttavia, i giocatori e lo staff devono mantenere la calma e passare alla partita successiva.

    Il rischio potrebbe essere esaurire le energie troppo presto, cosa di cui l'Arsenal è stato accusato negli ultimi tre anni. Devono solo continuare a fare il loro lavoro, senza esaltarsi troppo dopo una vittoria o abbattersi troppo dopo una battuta d'arresto. Questo dovrebbe essere il loro momento".

    Se Carragher avesse scritto questo articolo dopo la trasferta dell'Arsenal a Villa Park, avrebbe quasi certamente fatto riferimento alla reazione dei suoi giocatori al goal della vittoria di Emiliano Buendia con l'ultimo calcio della partita. Un mare di corpi in divisa bianca e marrone è crollato a terra incredulo e disperato, mentre David Raya strisciava nella sua area di rigore come un bambino capriccioso. Potrebbe non significare nulla a maggio, ma se l'Arsenal finirà un'altra stagione senza trofei, questo sarà un momento che verrà analizzato minuziosamente come segno di quando il loro stato mentale ha iniziato a sgretolarsi.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PROBLEMA INFORTUNI

    Per la seconda stagione consecutiva, l'Arsenal si vede costretto ad affrontare una serie di infortuni. È sempre difficile capire a chi attribuire la colpa in situazioni del genere, anche se i pessimisti puntano sempre il dito contro la dirigenza e lo staff tecnico per la presunta mancanza di rotazione. Potrebbe comunque trattarsi solo di sfortuna.

    In ogni caso, la squadra londinese ha costruito una rosa in grado di resistere a una crisi del genere molto meglio di quanto abbia fatto nella passata annata, quando ha subito un calo considerevole e ha totalizzato solo 74 punti. La differenza questa volta è che è stata colpita più duramente nella sua posizione più importante.

    I difensori centrali titolari Gabriel Magalhaes e William Saliba hanno saltato le ultime partite e difficilmente giocheranno di nuovo insieme fino a gennaio, mentre il nuovo vice Cristhian Mosquera è ora fuori gioco per oltre un mese a causa di un problema alla caviglia. Questo ha portato Arteta a schierare il terzino destro Jurrien Timber e il terzino sinistro Piero Hincapie come coppia di difensori centrali contro l'Aston Villa. Non sorprende che si sia rivelata una combinazione instabile, che non ha fornito la stessa protezione di sempre.

    Il susseguirsi di piccoli infortuni di settimana in settimana ha leggermente compromesso l'equilibrio nelle ultime partite. Il merito dell'Arsenal è quello di aver avuto abbastanza qualità per evitare la sconfitta per così tanto tempo.

  • Arsenal v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    I MOTIVI PER MANTENERE LA CALMA

    Kai Havertz ha saltato praticamente tutta la stagione finora a causa di un problema al ginocchio, mentre Viktor Gyokeres e Noni Madueke sono tornati solo di recente alla piena forma fisica. La squadra non ha perso un colpo quando Bukayo Saka e Martin Odegaard sono stati messi fuori gioco per diverse settimane, e Arteta non ha ancora avuto la possibilità di utilizzare questa rosa così ampia con tutti i giocatori a disposizione. In questo senso, il meglio deve ancora venire.

    Se, come ha avvertito Carragher, l'Arsenal riuscirà a riorganizzarsi mentalmente, allora sarà pronto a mettere insieme un'altra lunga serie di vittorie quando darà il bentornato alle sue stelle infortunate.

    Dopo la sconfitta contro l'Aston Villa, un ottimista Arteta ha dichiarato: "Tutto quello che loro hanno dato nelle ultime due settimane e i risultati che abbiamo ottenuto, le prestazioni e perdere in questo modo dal punto di vista emotivo è molto toccante. Ti sembra che tutto quello che hai dato non sia servito a nulla. Ma ne è valsa la pena, perché impareremo di nuovo da oggi e questo ci renderà una squadra migliore.

    Sono passati cinque mesi dall'inizio della competizione e finora abbiamo tenuto botta. Ma dovremo dimostrare di poterlo fare ancora e ancora per altri sei mesi, questo è il livello. Se pensiamo di arrivare a questo punto con 10 punti di vantaggio, credo che viviamo in un mondo diverso".

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP

    NUOVI RIVALI PER IL TITOLO?

    Il Villa ha ritrovato la sua forma dopo aver iniziato il 2025-26 in modo terribile. Ha aperto la sua stagione in Premier League con una serie di cinque partite senza vittorie, segnando un solo goAl in quel periodo. Da allora, ha vinto nove partite su dieci e si è portato al terzo posto in classifica, ora a tre punti dall'Arsenal.

    Alla domanda se ritiene che gli uomini di Unai Emery siano in corsa per il titolo sabato, Arteta ha risposto: "Sì, lo sono. Se si guarda alla loro posizione in classifica e al loro modo di giocare, hanno battuto alcune grandi squadre, soprattutto in casa. Tutti dovranno giocare contro tutti, quindi al momento loro sono dove sono e anche noi siamo lì".

    Il City, nel frattempo, è arrivato a un passo dal battere l'Arsenal all'Emirates Stadium a settembre, grazie a un superbo pallonetto di Gabriel Martinelli, e sembra aver ritrovato la forma dopo alcune prestazioni altalenanti. Dopo aver fatto molto affidamento sulle prodezze realizzative di Erling Haaland nelle prime settimane di campionato, altri giocatori come Phil Foden, Jeremy Doku e Rayan Cherki hanno iniziato a dare il loro contributo. Come i Gunners, anche loro stanno aspettando il ritorno dall'infortunio di un giocatore fondamentale, il vincitore del Pallone d'Oro 2024 Rodri.

    La partita del City di questo fine settimana è arrivata dopo la sconfitta dell'Arsenal, e Josko Gvardiol ha detto ai giornalisti dopo il Sunderland che devono ancora raggiungere il massimo livello.

    "Ricordo che nella mia prima stagione eravamo in testa e lottavamo per la Premier League e quando vai in trasferta a Fulham, in tutte le partite, devi vincere. Se perdi o perdi punti, è finita. Prima di tutto hanno una buona squadra. Non sono solo loro, c'è anche l'Aston Villa, il Chelsea è forte. Due settimane fa il Sunderland era in testa alla classifica. Non sarà facile e la stagione è lunga.

    Non siamo nemmeno a metà strada. Ci sono ancora molte partite da giocare. Siamo a due punti di distanza, quindi ci stiamo avvicinando. Dobbiamo continuare a costruire come abbiamo fatto negli ultimi due o tre mesi. Vedremo alla fine. Ogni partita è importante e dobbiamo vincere tutte le partite".

  • Arsenal v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    FERMARE LA CADUTA

    Mercoledì l'attenzione dell'Arsenal torna alla Champions League con la trasferta contro il Club Brugge, mentre questo fine settimana tornerà in campo in Premier League contro il Wolverhampton, ultimo in classifica. Per Arteta sarà l'occasione perfetta per far riposare e ruotare alcuni dei suoi giocatori che sono teoricamente in zona rossa, altrimenti rischia di scatenare ulteriori accuse infondate di cattiva gestione della forma fisica della sua squadra.

    Sulla carta, i Gunners hanno l'occasione perfetta per zittire le recenti critiche e riprendere slancio, ma se non ci riusciranno, lasceranno la porta aperta ad altri commenti come quello di Carragher. Sarà una prova sia mentale che fisica.

    Nel suo podcast, Gary Neville ha insistito sul fatto che l'Arsenal si è lasciato alle spalle un periodo "difficile" e dovrebbe ritrovare il suo ritmo: "Quella con l'Aston Villa è una partita che si può perdere. Se fossi l'Arsenal, non mi farei prendere dal panico. È normale perdere una o due partite, è inevitabile, ma poi ne vincerai molte altre. Potrebbero stare lì a pensare che il Manchester City è a un paio di punti da loro, ma l'Arsenal ha avuto una settimana difficile. Si potrebbe dire che è stata la settimana più difficile della stagione per l'Arsenal.

    Si renderanno conto che anche il Manchester City avrà settimane del genere in alcuni momenti della stagione. Non credo sia il momento di farsi prendere dal panico, ma sicuramente sentiranno il fiato sul collo del City e di Pep Guardiola e penso che il City penserà: 'Se riusciamo a rimanere così vicini fino ad aprile, maggio, vediamo di che pasta sono fatti'. Questo è ciò che il Manchester City deve fare, deve tenere duro, stare alle loro spalle e vedere di che pasta sono fatti, vedere come si comportano in una vera corsa al titolo.

    Natale è un periodo importante. Ci sono molti punti in palio. Dicembre è un mese importante, con più partite di Premier League rispetto a qualsiasi altro mese. Il City dovrebbe essere incoraggiato, ma continuo a pensare che l'Arsenal sia il favorito, anche se non tanto quanto una settimana fa!".

    Il destino dell'Arsenal rimane nelle sue mani. Si tratta già di gestire le aspettative e di ottenere finalmente dei risultati. I Gunners possono nemmeno pensare che questa stagione finirà di nuovo con una delusione.

