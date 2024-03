L'Argentina non convoca Messi: salta le amichevoli negli Stati Uniti per infortunio

L'attaccante argentino non sarà a disposizione del CT Scaloni per le amichevoli dell'Albiceleste fissate negli USA contro El Salvador e Costa Rica.

Lionel Messi non scenderà in campo con l’Argentina durante la pausa per le nazionali. L’attaccante argentino non è stato convocato dal commissario tecnico Lionel Scaloni in vista dei due impegni che vedranno l’Albiceleste in campo nei prossimi giorni.

Il motivo è legato a un infortunio che costringerà Messi ad assistere da spettatore alle sfide della Seleccion contro El Salvador e Costa Rica, gare amichevoli in vista della Coppa America.

L’attaccante dell’Inter Miami non gioca da quattro mesi con la maglia della nazionale, ma il problema fisico non gli ha consentito di rispondere alla chiamata di Scaloni.