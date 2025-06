L'annuncio di Cristiano Ronaldo: "Non andrò al Mondiale per Club anche se ho avuto molte proposte, è quasi deciso"

C. Ronaldo

Mondiale per Club

Dopo settimane di rumors, Ronaldo chiarisce sul futuro: "Ci sono stati contatti ma bisogna pensare al breve, medio e lungo termine".

Il primo Mondiale per Club è ormai alle porte con la gara d'esordio che ci sarà il 14 giugno. Alcune delle migliori squadre provenienti da tutto il mondo si sfideranno e non mancheranno i Campioni in campo.

Tra questi però, non ci sarà Cristiano Ronaldo, nonostante le tante voci secondo cui il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe voluto esserci negli Stati Uniti con molti club pronti ad ingaggiarlo, anche per un breve periodo.

L'ex giocatore della Juventus, ancora sotto contratto con l'Al-Nassr, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna svelando la verità sul Mondiale per Club e spiegando anche le ragioni della scelta.