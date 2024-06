L'ex difensore ha deciso di fare rientro in Italia dopo l'esperienza negli USA, ecco quale ruolo svolgerà per la Juventus.

Giorgio Chiellini torna alla Juventus. No, l'ex difensore non sarà un nuovo rinforzo per Thiago Motta ma avrà un ruolo ben definito.

A raccontarlo, in una lunga intervista rilasciata ad 'AS' prima di Spagna-Italia, è lo stesso Chiellini.

Nell'intervista sono tantissimi i temi toccati dall'ex capitano azzurro, che nel 2021 vinse gli Europei con l'Italia.