L'attaccante lascerà il PSG in estate a parametro zero e avrebbe già firmato col Real Madrid, lo annuncia MARCA.

Il futuro di Kylian Mbappé è già deciso, nero su bianco. Questo almeno è quanto annuncia 'MARCA', testata da sempre molto vicina al Real Madrid.

L'attaccante, dopo aver informato il PSG di voler lasciare la Francia al termine di questa stagione, avrebbe firmato con i Blancos.

Niente da fare quindi per le altre società che sognavano il grande colpo a parametro zero. Il futuro di Mbappé sarà a Madrid, come peraltro ampiamente previsto da tempo.