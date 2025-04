Campionato mondiale per club

Le dichiarazioni del numero uno del club nerazzurro e di altri due dirigenti, il vice presidente ed ex capitano Zanetti e del CFO Giorgio Ricci.

Il trofeo del Mondiale per Club è a Milano. La coppa, in palio la prossima estate, è giunta nel capoluogo meneghino, nuova tappa del tour mondiale in avvicinamento alla competizione.

Dopo alcuni scatti nei pressi del Duomo, il trofeo è arrivato a San Siro, dove oggi è stato presentato in conferenza stampa.

Ad accoglierlo c’è anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che è intervenuto nel talk in compagnia dell’ex capitano e vice presidente Javier Zanetti e di Giorgio Ricci, CFO del club nerazzurro.