La rabbia del presidente delle Rondinelle: "Morirò infangato e vituperato. Il Brescia è vittima e sta subendo un processo ingiusto".

Massimo Cellino ha rilasciato un'intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha manifestato tutta la sua amarezza per il caso Brescia.

Le Rondinelle, infatti, andranno oggi a processo per le irregolarità nei pagamenti Inps e Irpef: il club lombardo rischia una penalizzazione di 4 punti che riscriverebbe la classifica e significherebbe, soprattutto, retrocessione in Serie C.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito le parole di Cellino.