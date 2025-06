L'Al-Hilal rilancia anche per Osimhen, Inzaghi vuole un grande attaccante: al Mondiale per Club mancano i goal

La squadra saudita è pronta a rilanciare per convincere Osimhen con un super ingaggio, Inzaghi ha bisogno di rinforzi in attacco.

L'Al-Hilal non si arrende e dopo il rilancio per Theo Hernandez, ora più vicino, insiste anche per Victor Osimhen.

Secondo quanto riporta oggi 'Il Corriere dello Sport' la società saudita sarebbe pronta ad alzare ulteriormente l'offerta per convincere l'attaccante.

D'altronde durante il Mondiale per Club la squadra di Simone Inzaghi ha evidenziato una certa sterilità offensiva.

Ecco perché il nuovo allenatore continua a chiedere l'acquisto di un grande bomber. Ed il preferito resta Osimhen.