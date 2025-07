L’Al-Hilal piazza un acquisto a tempo: Abderrazak Hamdallah arriva solo per il Mondiale per Club

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha chiuso per un nuovo rinforzo ma si tratta di un affare a tempo: Abderrazak Hamdallah resterà in rosa solo per il Mondiale per Club.

Nuovo rinforzo per l'Al-Hilal di Simone Inzaghi impegnato nei quarti di finale del Mondiale per Club. A unirsi alla squadra araba sarà Abderrazak Hamdallah, attaccante che arriva dall'Al Shabab e che è già volato negli Stati Uniti, pronto a scendere in campo. L'Al-Hilal infatti ha sfruttato la mini finestra di mercato – utilizzabile solo per le squadre impegnate nel Mondiale per Club – valida dal 27 giugno al 3 luglio e ha rinforzato la rosa di Inzaghi con uno dei migliori bomber del campionato arabo. C'è però una particolarità dietro questa operazione: Abderrazak Hamdallah resterà nella rosa dell'Al-Hilal solo per la durata del Mondiale per Club, poi farà rientro nel proprio club di appartenenza.