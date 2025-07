L'Al Hilal di Inzaghi rinuncia alla Supercoppa saudita: troppi impegni dopo il Mondiale per Club, lettera alla federazione e multa in arrivo 1ª Divisione Al Hilal

Dopo il Mondiale per Club, il club sceglie di non volare a Hong Kong per la Final Four di agosto: troppi viaggi e stagione alle porte, ma arriva la multa.