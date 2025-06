L'Al-Hilal annuncia l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina con una clamorosa gaffe: presentato con l'audio di un goal di Pippo in Milan-Liverpool in finale di Champions League

Mondiale per Club

Il tecnico piacentino firma un biennale da 26 milioni netti all’anno. Il video d’annuncio cita però… un goal del fratello Pippo con il Milan.

Simone Inzaghi ha ufficialmente chiuso la sua esperienza all’Inter per iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Hilal.

Il tecnico piacentino ha rifiutato il rinnovo con i nerazzurri per accettare l’offerta faraonica del club saudita, che lo legherà con un contratto biennale fino a giugno 2027 a 26 milioni di euro netti a stagione, rendendolo uno degli allenatori più pagati al mondo.

Il suo annuncio ufficiale è arrivato tramite un video pubblicato sui social dell’Al-Hilal, che però ha scatenato l’ilarità generale per una clamorosa gaffe: l’audio di sottofondo utilizzato per celebrare l’arrivo di Simone era in realtà il celebre commento al goal del fratello Pippo nella finale di Champions League del 2007 tra Milan e Liverpool.