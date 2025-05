L’Al-Ahli trionfa in Champions League asiatica: è una prima storica volta, in goal anche Kessié

Al Ahli vs Kawasaki Frontale

La compagine saudita per la prima volta sul tetto d’Asia: traguardo storico anche per Firmino, Mahrez e Mendy.

L’Al-Ahli, per la prima volta nella sua storia, ha vinto la AFC Champions League, ovvero la Champions League asiatica.

Un trionfo per la compagine saudita che, al King Abdullah Sports City di Gedda si è imposto per 2-0 sui giapponesi del Kawasaki Frontale che in semifinale erano riusciti ad eliminare l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli.

Grande protagonista della finale anche l’ex milanista Franck Kessié che, al 42’, ha siglato la rete che è valsa il raddoppio.