Kvaratskhelia sfiora il goal da centrocampo in Sassuolo-Napoli e "spacca" la rete: la aggiusta Osimhen

In Sassuolo-Napoli siparietto dopo il colpo di genio: il georgiano per poco non segna da metà campo, il nigeriano poi aiuta Consigli.

Sassuolo-Napoli può essere la partita della svolta, per una e per l'altra formazione: e, infatti, nel primo tempo le due squadre scendono in campo proprio a caccia di punti che risulterebbero pesantissimi. Dopo il vantaggio neroverde firmato da Uros Racic, gli azzurri rispondono con la rete di Amir Rrahmani e, quindi, con il vantaggio di Victor Osimhen alla mezz'ora. Una rimonta che, poi, è stata sigillata dalla doppietta del nigeriano: prima, però, Khvicha Kvaratskhelia ha dato spettacolo, sfiorando il goal da centrocampo. L'articolo prosegue qui sotto