Kvaratskhelia, magia e beffa finale: un goal annullato e tanta qualità, ma il PSG cade col Liverpool

Il georgiano, largo a destra nel 4-3-3, ha brillato contro il Liverpool e si è visto annullare una rete capolavoro per un fuorigioco millimetrico.

La più atroce delle beffe. Il PSG, dopo aver letteralmente dominato il primo atto degli ottavi di finale contro il Liverpool, sbattendo ripetutamente contro uno strepitoso Alisson, si è fatto beffare nel finale, quando Elliot - al primo pallone toccato - ha bucato Donnarumma in contropiede griffando il definitivo 0-1.

Un finale a sorpresa che, di fatto, non rispecchia minimamente quanto di buono i parigini sono stati in grado di proporre nell'arco dei novanta minuti, schiacciando per larghissimi tratti i Reds, tenuti in piedi esclusivamente dalla prestazione monstre del portiere brasiliano.

E a proposito di performance di alto livello, è impossibile non porre l'accento sulla prova maiuscola di Khvicha Kvaratskhelia, schierato con una maglia da titolare nel 4-3-3 tracciato da Luis Enrique.