L'ex difensore rossonero consiglia i rossoneri e difende Pioli: "Per me è bravissimo, va messo nelle condizioni migliori".

Il Milan, seppure ancora in corsa sia in Europa League che per il secondo posto in campionato, sta vivendo una stagione altalenante.

Tanto che in estate potrebbe verificarsi una nuova rivoluzione a partire dalla panchina, dato che la posizione di Pioli pare tutt'altro che salda.

Un grande ex rossonero come Kakhaber Kaladze, in una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', però difende il tecnico e dà i suoi consigli per gli acquisti.