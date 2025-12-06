Krstovic spreca la chance da titolare in Verona-Atalanta: fuori all'intervallo, al suo posto Scamacca

Non ha certo aiutato la nebbia in un uggioso sabato sera a Verona.
Allo stadio Bentegodi, Nikola Krstovic è apparso ancora una volta una brutta copia del giocatore visto al Lecce, quello che tanto aveva incantato alle prime uscite con la maglia dell'Atalanta in questa stagione.
Dopo un mese, era finalmente arrivata un’altra occasione da titolare, dopo i 58 minuti contro il Sassuolo del 9 novembre scorso, nell’ultima partita di Ivan Juric prima dell’esonero, ma il montenegrino non è riuscito a sfruttarla.