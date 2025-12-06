Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Verona Atalanta Krstovic Getty Images
Michael Baldoin

Krstovic spreca la chance da titolare in Verona-Atalanta: fuori all'intervallo, al suo posto Scamacca

Altra serata da dimenticare per l’ex giocatore del Lecce, sostituito dopo 45 minuti anonimi contro il Verona: l’Atalanta non può permettersi di aspettarlo all’infinito.

Pubblicità

Non ha certo aiutato la nebbia in un uggioso sabato sera a Verona.

Allo stadio Bentegodi, Nikola Krstovic è apparso ancora una volta una brutta copia del giocatore visto al Lecce, quello che tanto aveva incantato alle prime uscite con la maglia dell'Atalanta in questa stagione.

Dopo un mese, era finalmente arrivata un’altra occasione da titolare, dopo i 58 minuti contro il Sassuolo del 9 novembre scorso, nell’ultima partita di Ivan Juric prima dell’esonero, ma il montenegrino non è riuscito a sfruttarla.

  • CHANCE DA TITOLARE DOPO UN MESE

    Era dal 9 novembre scorso che Krstovic non vestiva la maglia da titolare con l’Atalanta.

    Allora fu contro il Sassuolo, con una sconfitta per 3-0 in casa che costò la panchina a Juric, sostituito poi da Palladino.

    Proprio l’ex Fiorentina, nelle quattro partite successive, non aveva mai puntato sul montenegrino, ma contro il Verona sembrava essere arrivato il momento di una nuova occasione.

    • Pubblicità

  • PERSO IL DUELLO CON L'EX ROMA NELSSON

    Nel freddo e nella nebbia di Verona, Krstovic ha dovuto fare i conti con una marcatura scomoda, quella dell’ex Roma Nelsson.

    La sua partita si riassume in 21 palloni toccati e un solo tiro da fuori, che non ha impensierito Montipò.

    Sul finale del primo tempo, poi, un intervento ruvido del difensore del Verona, che gli è costato il cartellino giallo, ha colpito in pieno l’attaccante montenegrino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RESTA NEGLI SPOGLIATOI: NELLA RIPRESA TOCCA A SCAMACCA

    Al netto di un primo tempo deludente, Palladino ha deciso di cambiare subito all’inizio della ripresa.

    Krstovic è stato dunque lasciato negli spogliatoi, sostituito da Scamacca.

    Un’altra bocciatura per un giocatore che è costato molto alla Dea, un investimento che tarda a dare i suoi frutti.

Champions League
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER