Krstovic a segno in Genoa-Lecce: rotto il digiuno che durava da ottobre

L'attaccante montenegrino torna ad esultare per un goal dopo un'eternità: sbagliato anche un rigore, parato da Martinez.

Alla fine ce l'ha fatta Nikola Krstovic a rompere la maledizione che lo aveva colpito dopo un avvio di stagione da urlo: il montenegrino è entrato nel tabellino dei marcatori nel primo tempo di Genoa-Lecce.

La lunga attesa dei tifosi salentini è stata ripagata col goal che ha sbloccato il match del 'Ferraris', 'lunch-match' del 22° turno di Serie A.

Per Krstovic la classica luce in fondo ad un tunnel che sembrava averlo inghiottito senza alcuna possibilità d'uscita: un'iniezione di fiducia importante in vista di un futuro in cui l'imperativo sarà conquistare la salvezza col Lecce.