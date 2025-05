Come sta Krstovic dopo l'infortunio contro il Napoli: gioca Verona-Lecce? Cos'ha e quando torna

Hellas Verona vs Lecce

Il centravanti montenegrino ha chiuso la gara contro i partenopei con un problema fisico: recupererà per la gara di domenica contro l'Hellas?

Ancora una volta il Lecce ha perso, ma ancora una volta lo ha fatto dando tutto fino all'ultimo secondo, come già era accaduto contro la Juventus. Il problema è che, oltre ai punti, i giallorossi hanno perso Nikola Krstovic.

Il centravanti montenegrino ha giocato dall'inizio la sfida contro il Napoli di sabato 3 maggio, ma nel finale della gara ha avvertito un problema muscolare che lo ha debilitato per gli ultimi minuti e che, successivamente, ha fatto scattare l'allarme rosso nell'ambiente salentino.

Cos'ha Krstovic? Che tipo di infortunio ha rimediato contro il Napoli? Potrà recuperare per la prossima partita del Lecce, in programma domenica 11 maggio in casa del Verona? Le ultime sulle sue condizioni.