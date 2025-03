Krstovic gioca Lecce-Milan? Gli aggiornamenti sull'infortunio dell'attaccante

Krstovic ai box in casa Lecce: sabato è in programma la sfida del 'Via del Mare' contro il Milan.

Il k.o. di Firenze ha leggermente rallentato la corsa salvezza del Lecce: ora sono tre i punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo, a sua volta vicino al blitz in quel del 'Ferraris' contro il Genoa. Impegno tutt'altro che agevole ad attendere i salentini nel prossimo turno di Serie A: al 'Via del Mare' arriva un Milan ferito nell'orgoglio e reduce da tre sconfitte consecutive che necessitano di essere 'dimenticate' con un risultato positivo. In casa giallorossa sono ore di apprensione per le condizioni di Nikola Krstovic, alle prese con un infortunio da valutare con attenzione. L'articolo prosegue qui sotto